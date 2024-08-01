صدور العدد 131 من مجلة "الأمن العام"

صدر العدد الحادي والثلاثون بعد المئة، آب 2024، من مجلة "الأمن العام"، عن ​المديرية العامة للأمن العام​، وفيه:

- الوزير بسام مولوي لـ"الامن العام": هذه هي الخطة " ب" للنزوح السوري، والأمن العام قادرعلى تكوين قاعدة بيانات خاص به.

- اللواء الياس البيسري في ذكرى 4 آب: لن ترتاح أرواح الشهداء الا بقيام دولة حديثة وعصرية، تُحرّر الارض وتحمي الحدود.

- العيد التاسع والسبعون للامن العام: جردة بإنجازات سنة، يتحدث عنها رئيس مكتب المدير العام العميد رمزي الرامي ورؤساء المكاتب.

- النائب احمد رستم: هذه هي أسباب تعثر مبادرة الاعتدال الوطني.- بانقضاء نصف ولاية مجلس النّواب، كيف تقيّم الموالاة والمعارضة أداءه؟

- وزراء سابقون وسياسيون وخبراء، يتحدثون عن مناظرات الرؤساء. وتقرير عن تاريخها واصولها وسوابقها.- تحقيق عن جدوى القوانين الإصلاحيّة وأثر تباطؤ النّمو الاقتصادي.

- غسان عياش ونسيب غبريل يتناولان تعديلات قانون النقد والتسليف وكيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي.

- رئيس اركان "اليونفيل" العميد الركن سيدريك دوغاردن: قوات الامم المتحدة تبذل جهدها للحد من النزاع وتحقيق الاستقرار في الجنوب.

- تقريران عن الانتخابات الاميركية وتداعيات الانتخابات الفرنسية.

- حروب إسرائيل ضد العرب لم تجلب سوى والدمار والكراهية.

- الحروب النفسية: كيف يتم استخدامها؟

- مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن: تطوير القدرات.

- رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم يطالب بإصلاحات تُغيّر الذهنية.

- الوزير جورج كلاس: نسعى الى مساعدة الحركة الرياضية.

- جورج خباز وعادل كرم في "خيال صحرا": الماضي والحاضر للمستقبل.

- مركز الحفظ والترميم في جامعة الروح القدس: حفظ لذاكرة الوطن.

- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية.

يمكن الاطّلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام: www.general-security.gov.lb".