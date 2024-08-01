قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في العمروسية وحي السلم بالجرم المشهود وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهول بترويج ​المخدرات​ في العمروسية وحي السلم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ من تحديد هويّته، وهو المدعو: "أ. ك." (من مواليد عام 2006، فلسطيني)، مطلوب للقضاء بجرم مخدرات".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-07-10 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في منطقة الضاحية، على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون أسود تمّ ضبطها"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشه والدرّاجة، ضُبط ما يلي: 14 كيسًا من مادّة الجوكر، 35 كيسًا من مادّة حشيشة الكيف، و3 أكياس من مادّة السالفيا".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزّبائن على متن الدرّاجة الّتي أوقف على متنها"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".