أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، إلى أنّ "البعض ممّن يُعرّف عن نفسه من محور المعارضة، من سياسيّين وإعلاميّين، ما زال لم يستوعب مواقف النّائب السّابق ​وليد جنبلاط​ من بداية أحداث غزة وصولًا إلى الاعتداء الاسرائيلي على مجدل شمس، فيطلقون العنان لتحليلات وقراءات؛ أقل ما يُقال فيها انّها سطحيّة"، لافتًا إلى "أنّنا لن نساجل، فقط ندعو إلى الارتقاء لمستوى المصلحة الوطنيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: البعض من "محور المعارضة" ما زال لم يستوعب مواقف جنبلاط من بداية أحداث غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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