19 قتيلا بانفجار في ولاية بورنو النيجيرية

وقع انفجار في مقهى للشاي في قرية في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 20 بجروح.

ووقع الانفجار ليل الأربعاء في قرية كاووري في ولاية بورنو وكان من بين الأكثر دموية في السنوات الأخيرة في شمال شرق نيجيريا.

واشار عنصر في ميليشيا مناهضة للجهاديين تعمل مع الجيش لفرانس برس، الى أن "وقع انفجار في مقهى للشاي في كاووري حوالى الساعة 20,00 بالأمس. انتشلنا 19 جثة و27 جريحا".