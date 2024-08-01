باقري كني دعا لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامية تنديدا باغتيال هنية

شدد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، على ضرورة أن تبدي البلدان الإسلامية ردّة فعل تجاه اغتيال "زعيم فلسطيني بارز وانتهاك الأمن القومي لإيران"، موضحًا أنّ "من الضروري أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية للتنديد بالعمل الجبان الذي قام به الكيان المحتل للقدس ومواجهة العدوان الارهابي للكيان الصهيوني المصطنع باسرع ما يمكن"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

جاء ذلك في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

واكد باقري أن "اسماعيل هنية كان ضيفا رسميا عند الجمهورية الاسلامية الاسلامية الى جانب ممثلي اكثر من 80 دولة اخرى في العالم، شاركوا في حفل تنصيب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان"، موضحًا أنّ "الكيان الصهيوني وبهذا العمل االاجرامي قد اعتدى على الامن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية وانتهك السلام والامن الاقليميين والدوليين".

واكد أنّ "الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تغض النظر عن حقها المشروع والذاتي في الرد بالمثل على الجريمة السافرة للكيان المحتل".