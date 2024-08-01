أشار الرئيس السوري بشار الأسد، في كلمة وجهها للقوات المسلحة السورية بمناسبة عيد الجيش السوري، إلى أنّ "جيشنا العربي السوري صاحب الأمجاد العريقة والبطولات الراسخة والمواقف المشرّفة التي ستبقى ماثلة أمام أعيننا، متجذرةً في ضمائرنا، نبراساً وقيمةً عليا لكل الأجيال المتعاقبة".
وقال: "أحييكم وأنتم تواصلون الجدَّ والاجتهاد، والسهرَ والعملَ الدؤوب، ضباطاً وصفَّ ضباط وأفراداً، كلٌّ في موقعه، في ساحات التدريب وجبهات القتال، وعلى مقاعد العلم والتحصيل المعرفي.. وفي قطاعات الإنتاج وجميع مناحي عملكم المختلفة التي تصبُّ جميعُها في بوتقةٍ واحدةٍ هدفُها تحصينُ الوطن واستعادةُ دورة الحياة".
وذكر الأسد أنّ "وطننا الحبيب يشهد مرحلةً جديدة عنوانُها البناءُ والعطاء، ويسير بكل ثقة على طريق النصر والتحرير، فلنعمل معاً بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة على تثبيت مقومات نصرنا وترسيخ دعائم استقرارنا وإعادة الأمان إلى كل شبر من ربوع سوريا الغالية، ولنساهم في دفع عجلة التطور والتقدم والبناء خدمةً للوطن وللمواطن الذي يستحقُّ منا الكثير".
وأكّد أنّ "سوريا حاضرة بقوة وثبات في جميع الميادين.. بدورها المحوري ومكانتها المرموقة.. بحضارتها الإنسانية وتاريخها العريق.. بعروبتها ومحبتها التي تتسع لجميع أخوتها وأصدقائها المخلصين"، وقال: "اليوم تستعيد سوريا عافيتَها وألقَها، بفضل كلِّ المخلصين والأوفياء.. بفضل أبناءِ شعبنا الأبي الصامد الذين ما هانوا لحظةً رغم التحديات والضغوط.. وبفضل رجال جيشنا البواسل حماةِ الأرض والعرض والمدافعين عن شرف الوطن وكرامته".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد بمناسبة عيد الجيش السوري: وطننا يشهد مرحلة جديدة ويستعيد عافيته ويسير على طريق التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.