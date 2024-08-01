هاجم مئات الاتراك في ولاية باتمان جنوب شرقي تركيا، خلال تظاهرة احتجاجية تنديداً باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فرع مقاهي شركة "ستاربكس" العالمية المعروفة بدعمها لإسرائيل. ورصدت عدسات الكاميرات الهجوم على المركز، وتعرض الفرع لعملية تخريب كبيرة، وهو هجوم ليس الأول من نوعه ضد سلسلة مقاهي الشركة المتهمة في تركيا بدعمها لإسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر مئات الاتراك هاجموا مقهى "ستاربكس" بولاية باتمان التركية احتجاجا على دعم الشركة لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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