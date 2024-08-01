زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة “سولاوسي” بإندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة “بونبولانجو-جورونتالو” بجزيرة “سولاوسي” الإندونيسية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 73 كيلومتراً جنوب شرق مقاطعة “جورونتالو” وكان على عمق 129 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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