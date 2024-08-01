قوات الاحتلال تهدم منزلاً في القدس المحتلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلاً في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة بيت عنان في القدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى.

في سياق متصل، أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية.

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