اليوم ..المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤتمراً صحفيا اليوم الخميس الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي".

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الصحفي الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور نخبة من كبار رجال الدولة والخبراء والإعلاميين من مصر ومختلف الدول العربية.

وتطلق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة فعالية قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، تحت رعاية كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، خلال النصف الثانى من أكتوبر المقبل.

وأوضح دكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، أن أبرز محاور الفعالية تدور حول "الذكاء الاصطناعى وتحدياته فى المجال الإعلامى تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي تحديات التغطيات الإعلامية فى الدول العربية الأمن الرقمى للمؤسسات الإعلامية والصحفية، الصحة النفسية للإعلاميين، والصحفيين دور المراسل الصحفى التليفزيونى فى تغطيات الحروب وفقًا للقانون الدولى الإنسانى والمواثيق الإعلامية الدولية".