الشاباك يرفع درجة الحراسة على نتنياهو ووزراء الحكومة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قرر رفع مستوى الحراسة المفروضة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته، وذلك في أعقاب مخاوف من رد إيراني محتمل على اغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية.

وأوضحت القناة أن الشاباك اتخذ هذا القرار بناءً على تقييمات أمنية أشارت إلى احتمالية تصاعد التهديدات ضد القيادات الإسرائيلية، بعد تورط إسرائيل المزعوم في اغتيال هنية.

وأضافت القناة أن الإجراءات الأمنية الجديدة تشمل تعزيز الحماية حول منازل المسؤولين وتكثيف المرافقة الأمنية في تحركاتهم اليومية. كما تم تفعيل خطط طوارئ للتعامل مع أي هجوم محتمل قد يستهدف الشخصيات البارزة في الحكومة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع إيران وحلفائها في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن الشاباك يتعامل بجدية مع التهديدات المحتملة، ويقوم بتقييم الوضع الأمني بشكل مستمر. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن إيران قد تلجأ إلى تنفيذ عمليات انتقامية عبر شبكاتها وحلفائها في المنطقة، رداً على اغتيال هنية، الذي يشغل منصباً بارزاً في المقاومة الفلسطينية ويحظى بدعم قوي من طهران.

وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل تتوقع أن تكون الأهداف الرئيسية للرد الإيراني هي الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى المصالح الإسرائيلية في الخارج. وتحاول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك هجمات سيبرانية أو عمليات اغتيال تستهدف قياداتها.

واختتمت القناة تقريرها بالإشارة إلى أن الوضع الحالي يستدعي أعلى درجات اليقظة والحذر من قبل المسؤولين الإسرائيليين، حيث أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها، ما يتطلب استجابة فورية وفعالة من قبل الأجهزة الأمنية.

الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس في غارة جوية يوم 13 يوليو

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تأكيده مقتل محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة جوية نفذتها القوات الإسرائيلية يوم 13 يوليو الماضي. وأفادت مصادر عسكرية أن الضيف، الذي يُعد من أبرز القادة العسكريين في حماس ومن أكثر المطلوبين لدى إسرائيل، قُتل في عملية استهدفت موقعاً سرياً في قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الغارة التي أسفرت عن مقتل الضيف جاءت بعد تتبع دقيق ومكثف لتحركاته على مدى شهور. وأضاف أن العملية تم تنفيذها بعناية فائقة لضمان تصفية الهدف دون وقوع إصابات بين المدنيين. ويعتبر الضيف شخصية ذات تأثير كبير في التخطيط للعمليات العسكرية ضد إسرائيل، وكان له دور بارز في تطوير قدرات الجناح العسكري لحماس.

من جانبها، لم تصدر حركة حماس حتى الآن بياناً رسمياً يؤكد أو ينفي مقتل الضيف، وهو ما أثار تكهنات حول مصير قائدها العسكري. ويعتبر الضيف من الشخصيات الغامضة التي نادراً ما تظهر في العلن، ويشتهر بنجاته من عدة محاولات اغتيال سابقة قامت بها إسرائيل.