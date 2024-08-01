هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا بينهم أطفال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية منذ أمس، طالت 35 فلسطينياً بينهم أطفال. وذكرت الهيئتان في بيان مشترك أن الاعتقالات جرت في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، واستهدفت بالأساس شباناً ونشطاء في مختلف المناطق.

أوضحت المصادر أن هذه الحملة تأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث تقوم بتنفيذ اعتقالات شبه يومية بهدف قمع أي تحركات احتجاجية أو مقاومة شعبية. وأشارت إلى أن الأطفال المعتقلين تعرضوا للعنف والترهيب أثناء عملية الاعتقال، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل والقوانين الدولية.

في هذا السياق، أدانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني هذه الاعتقالات، واصفين إياها بأنها جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني وإضعاف روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني. كما حذرت الهيئتان من تدهور الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية، حيث يعاني المعتقلون من ظروف اعتقال صعبة ومعاملة قاسية.

دعت المؤسسات الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها. كما طالبت بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأطفال الذين يتم اعتقالهم بشكل غير قانوني ويتعرضون لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي.

سلطات الاحتلال الإسرائيلية يفرج عن 19 أسيرا فلسطينيا

أفرجت السلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس عن 19 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة، احتجزوا في سجن "عوفر" غرب رام الله منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمعتقلين المفرج عنهم أمام حاجز "كيسوفيم" العسكري شرق دير البلح، ثم نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

والخميس الماضي، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 7 معتقلين بينهم امرأتان من قطاع غزة. وكشفوا حينها عن حجم التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم، مما أثار موجة من الغضب.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إيقاف 9 جنود إسرائيليين للتحقيق معهم بتهمة تعذيب معتقلين فلسطينيين والاعتداء عليهم جنسيا، في سجن "سديه تيمان"، الذي يُحتجز فيه معتقلو قطاع غزة، منذ بداية الحرب على غزة.