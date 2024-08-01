البترول تناقش مقترح لإقامة مجمع للبتروكيماويات بالعلمين ب 7 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

ناقش المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع ممثلي شركة "تشارد كابيتال" الإنجليزية، مقترح الشركة الإنجليزية لإقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بتكلفة استثمارية تقديرية 7 مليار دولار، والذي يٌعد أحد أهم المشروعات الجديدة التي تقوم الشركة القابضة للبتروكيماويات بالترويج لتنفيذها في إطار الاستراتيجية القومية لزيادة إنتاج البتروكيماويات.

جاءت تلك المناقشة بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وخلال اللقاء أكد المهندس كريم بدوي على دعم الوزارة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسي لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري.

كما أوضح بدوي الجهود الفعلية الجارية لتشجيع الاستثمار في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية ودعم زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية لإحلال جانب من الواردات وزيادة فرص التصدير.

وأكد بدوي على أهمية التكامل في تنفيذ مشروعات القيمة المضافة مع البنية التحتية والتسهيلات التي تمتلكها شركات قطاع البترول، ودراسة الاستفادة منها لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة للمشروع وكذلك توجيه جانب من إنتاجها للأسواق الخارجية مستقبلاً بما يمثل مزايا تنافسية للمشروعات الجديدة.

يشار إلى أن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للاستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة -والذي تنفذه الشركة القابضة للبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة- يشمل مجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الترويج وكذلك مجمعي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته في مراحل التنفيذ.