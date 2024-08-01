بـ 20 كيلو حشيش.. القبض على عنصر إجرامي في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية ومعه كمية من الحشيش.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذا من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه بدائرة المركز، ومعه 20 كيلو جرام من الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"1.600 مليون جنيه تقريبا".

جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.