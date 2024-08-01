باع الوهم بـ 30 مليون جنيه.. ضبط المتهمين باحتجاز صاحب معرض سيارات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة احتجاز مالك معرض سيارات وأجهزة كهربائية بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة بنى سويف بتلقيه اتصالاً هاتفياً من شقيقه مالك معرض سيارات وأجهزة كهربائية "له معلومات جنائية" أبلغه خلاله باحتجازه من قِبل بعض الأشخاص بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، ومساومتهم له على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي - لسابقة تحصل شقيقه منهم على مبالغ مالية "قرابة 30 مليون جنيه" لاستثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهرية وعدم التزامه في سدادها.

وبإجراءات التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص- مقيمون بمحافظتي القاهرة وبني سويف، وبصحبتهم المجني عليه داخل الشقة السكنية المشار إليها.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة واحتجازهم للمجني عليه لمديونيته لهم بمبالغ مالية ورفضه ردها وأيد المجني عليه أقوالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.