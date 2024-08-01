تكليف الدكتور لؤي سعد الدين قائما بأعمال رئيس جامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قائما بأعمال رئيس جامعة أسوان، اعتبارا من اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس 2024.

وأعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان عن امتنانه وتقديره للقيادة السياسية والقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتجديد الثقة بتوليه منصب قائم بأعمال رئيس جامعة أسوان حين صدور القرار من الجهات المعنية والمختصة.

الجدير بالذكر أن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب