حركة تنقلات ضباط ورؤساء المباحث بمديرية أمن الإسكندرية| أسماء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اعتمد اللواء حسن علي عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بجميع أقسام المحافظة، والتي شهدت تغييرات وترقيات موسعة.

وتضمنت الحركة الجديدة، المقدم فتحي عبد العاطي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة محرم بك، والمقدم فادي أبو الدهب رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، المقدم شهاب مصطفي، رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه أول، والمقدم مصطفى الشيوى، رئيس مباحث قسم شرطة اللبان.

وشملت الحركة كل من المقدم زياد خليفة، رئيس مباحث قسم شرطة باب شرقي، والمقدم صابر الدود، رئيس مباحث شرطة مينا البصل، والمقدم حسين الأفندي، رئيس مباحث قسم المنتزه ثان، والمقدم أحمد حبكة، رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، والمقدم حسام أبو الفتوح، رئيس مباحث قسم الرمل أول.

وجدد مدير الأمن الثقة في كل من المقدم إيهاب زهران، رئيس مباحث قسم شرطة الجمرك، والمقدم عبد العزيز عبد الحي، رئيس مباحث قسم شرطة العطارين، والمقدم أمير مصطفى، رئيس مباحث كرموز، والمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث العامرية ثان، والمقدم محمد رجب، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والمقدم محمد تيرانة، رئيس مباحث قسم سيدي جابر، والمقدم أحمد شمس، رئيس مباحث المنتزه ثالث.

كما تضمنت الحركة اختيار اللواء حازم أمين، مساعد مدير أمن الإسكندرية، المقدم شادي عليوة، عمليات إدارة البحث الجنائي، والعقيد أحمد الصيرفي، مفتش أقسام مينا البصل والدخيلة، والمقدم عبد الجواد عكاشة، رئيس تنفيذ الأحكام ثالث المنتزه، والعقيد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الرمل ثان، والمقدم أمير المهندسـ مفتش مباحث شرق، والمقدم خالد ثروت، رئيس تنفيذ الأحكام أول العامرية.