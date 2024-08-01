شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: زيارة "مدبولى" للعلمين رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمدينة العلمين الجديدة بالأمس لها دلالات قوية، حيث تبعث رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان وتسير في طريقها نحو التنمية والحفاظ على استقرارها.

كما تقدم بالشكر من خلال تصريحاته لـ ”الخليج 365” إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها مهرجان العالمين والذى جعل الدولة المصرية محط أنظار العالم ليؤكد استقرار الدولة بأن تطلق مهرجان يعتبر حدث تنموي ومظلة تنموية واقتصادية لفئات متنوعة وليس مجرد حدث ترفيهي فحسب، وهو ما تأكد للجميع من خلال حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تفقده أنشطة مهرجان العلمين الجديدة الرياضية والثقافية والفنية.

وكان قد قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس الأربعاء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذى تنظمه الشكرة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.