شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ"العدل": تحركات "مدبولى" تعكس حرصه على تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد بدرة، القيادي بحزب العدل، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بشأن متابعته المستمرة لكل ما ينشر في الصحف وما يتم تداوله على البرامج من موضوعات وقضايا تخص الشأن الداخلي والخارجي، فضلا عن دعوته للقاء الإعلاميين ورؤساء التحرير كل شهر للاستماع إلى رؤاهم ووجهة نظرهم في مختلف الملفات الحيوية سيسهم بما لا يدع مجالا للشك في إيجاد أرضية تواصل مشتركة من الحقائق ونقطة اتصال مستمرة بين الحكومة والمواطن.

وأضاف "بدرة"، في تصريح خاص ل"الخليج 365"، أن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الصحفيين والإعلاميين سينقل كافة الحقائق كاملة للمواطن ويكون على دراية بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات نحو التنمية المستدامة والعمل على خلق مساحة جديدة يعرف من خلالها المواطن ما تقوم به الحكومة، موضحا أننا على مشارف عهد حكومي جديد تسوده الشفافية والنزاهة وعرض الحقائق كما هي ليكون المواطن متحملا لمسؤلية المرحلة المقبلة.

وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تواصل رئيس الوزراء مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف فرصة ثمينة لمعرفة احتياجات المواطنين، فضلا عن نقل نبض الشارع المصري، مما سيكون بوصلة للحكومة والمعنيين باتخاذ القرار السليم.

وأشاد بما يحدث في مهرجان العلمين الذي يؤكد قوة واستقرار الدولة المصرية في العالم، وأنها رقم مهم في معادلة ميزان السلام والأمن في المنطقة، موضحا أن مصر حققت مؤخرا قفزات تنمية، لا سيما وسط ما تشهده الساحة الإقليمية حاليا من صراعات على كافة الأصعدة في سيناريوهات حذرت منها مصر على مدار سنوات وشارفت الأحداث فيه على الانفجار.

وأكد أن أبرز ما يعكس حكمة القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي المشهد المباشر من مهرجان العلمين الجديدة على أرض الواقع، والتي تعاملت مع ظروف معجة بالتصعيدات، وفي هذا التوقيت الحرج في ظل عدم ثبات إقليمي، تكون مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على الحفاظ على استقرارها ودعم مسارها التنموي بالرسائل المباشرة وغير المباشرة من مهرجان العلمين.

ولفت إلى أن استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين الجديدة حمل عددا من الرسائل، أبرزها حالة الأمن والاستقرار والتنمية، وسط حفاوة كبيرة، حيث تشهد العلاقات المصرية- الإماراتية توافقًا في محتلف الملفات، علاوة على حرص الزعيمين الدائم على التواصل بشأن مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.