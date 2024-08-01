شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة بـ"النواب": مهرجان العلمين يخطف أنظار العالم لمدينة سياحية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مدينة العلمين الجديدة باتت من أهم المدن السياحية المصرية الهامة، فقد قلبت الموازين بمنطقة الساحل الشمالي، فقد عكست الجهود التي قد بذلتها الدولة في التنمية والعمل لمدة سنوات من أجل إحياء هذه المنطقة واستثمارها بشكل مبتكر وفريد، حتى أصبحت من مدن الجيل الرابع.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جولات رئيس الوزراء بمدينة العلمين، وحرصه على عقد المؤتمرات الصحفية الهامة، والتي كان آخرها عقد مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء لإشارة البدء لحملة "100 يوم صحة"، توضح مدى حرص القيادة السياسية على الترويج الجيد لهذه المدينة المتكاملة التي تعد من أهم المشروعات القومية الجديدة، فضلا عن أنها تعد فرصة استثمارية واعدة ومهمة لكل الراغبين في السكن أو الاستثمار أو حتى السياحة والاستجمام، مؤكدة ان مهرجان العلمين الذى انطلق في نسخته الثانية ساهم في الترويج والتسويق الجيد لهذه المدينة، فقد نجح في خطف الأنظار بحفلاته وفقراته النوعية والفنية المختلفة التي قدمت وجبة فنية دسمة من الفن الطربي والشبابي، حيث يجذب هذا المهرجان مئات الآلاف من الجمهور المصري والعربي، حيث يعد الحدث الأبرز والأهم في الشرق الأوسط، ودليل على مكانة مصر الثقافية والفنية.