شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ "الشيوخ": مهرجان العلمين يعزز مسار التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،إحدى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وإجراءه لجولات ميدانية لتفقد الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المتنوعة، يعكس اهتمام القيادة المصرية بمتابعة ودعم كل ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح مهران، في تصريحات خاصة ، أن الزيارات الكريمة للدكتور مدبولي في هذا التوقيت الحساس تبرز ثقل مصر الإقليمي، وتؤكد أنها الدولة الوحيدة التي تستطيع الحفاظ على استقرارها ودعم مسارها التنموي، مشيرا إلى أن الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي يبعث بها مهرجان العلمين، تعزز من مسار التنمية المستدامة وتُظهر أن هذا المهرجان ليس مجرد حدث ترفيهي، بل هو مظلة تنموية واقتصادية شاملة تستهدف دعم مختلف الفئات.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن مدينة العلمين الجديدة، التي تُعتبر مدينة عالمية بمعاييرها ومقوماتها، أصبحت رمزًا للتنمية والتكامل في مختلف المجالات.



ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن مهرجان العلمين، الذي يُعد الحدث الأبرز في مهرجانات الشرق الأوسط حاليًا، تُظهر مصر قدرتها الفريدة على الحفاظ على استقرارها وسط التوترات الإقليمية الراهنة.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن مهرجان العلمين يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية، حيث يجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية في إطار واحد.



وأضاف رئيس صحة الشيوخ، أن الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي يتضمنها المهرجان، تعكس مدى التزام الدولة بتقديم الأفضل لمواطنيها، وجعل مدينة العلمين مركزًا حيويًا يجسد رؤية مصر المستقبلية.

وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بالجهود المبذولة لجعل مهرجان العلمين منصة تنموية رائدة، ودعمها في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.



واختتم رئيس صحة الشيوخ، تصريحاته مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تعكس رؤية استراتيجية شاملة تسعى لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل في كافة المجالات.