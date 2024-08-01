ميقاتي ترأس اجتماعًا حول أوضاع الكهرباء والتقى خوري وطوني فرنجية وسفيرَي اليابان والهند

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لبحث اوضاع الكهرباء في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وجرى خلال الاجتماع عرض لاوضاع مؤسسة الكهرباء وزيادة التغذية وتأمين الفيول الاضافي من العراق.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وعرض معه اوضاع الوزارة.
واستقبل رئيس الحكومة سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أبدى السفير استعداد اليابان لدعم النازحين اللبنانيين من الجنوب عبر برامج الامم المتحدة.
كما استقبل سفير الهند محمد نور رحمن شيخ الذي عرض لرئيس الحكومة الاعمال الانمائية التي تقوم بها الهند في الجنوب عبر كتيبتها العاملة ضمن القوات الدولبة العاملة في جنوب لبنان.
كما استقبل القائم بأعمال السفارة العراقية امين نصراوي في زيارة وداعية.
واستقبل رئيس الحكومة النائب طوني فرنجية.
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