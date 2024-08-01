بو عاصي: حذار ان يدعي من لديه السلاح والدعم الخارجي انه يحفظ لنا وجودنا

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "من يعتقد ان باستطاعته ان يقتلع منا هويتنا وثقافتنا ومعتقداتنا واهن رغم انه يحترف فقط القتل ونعم هكذا إنجازات"، وقال: "نحن متجذّرون في هذه الارض منذ الفي سنة لذا ممن نخاف؟".

واكد خلال عشاء مركز وادي شحرور العليا في منطقة بعبدا في "القوات اللبنانية" الذي أقيم في مطعم Zone – المنصورية، أننا "لا نخجل بقضيتنا وهي الحفاظ على الوجود والدور المسيحي في لبنان، وبالطبع ليس على حساب باقي المكونات. لكن حذار ان يدعي من لديه السلاح والدعم الخارجي انه يحفظ لنا وجودنا نحن حافظنا عليه من دون منَة من أحد ودفعنا الثمن غالياً من خلال قافلة شهداء مستدامة عبر التاريخ. بالطبع هذه الفاتورة غالية، لكن هذه القضية تستحق هذه التضحيات مع التأكيد أننا نقوم بكل ما في وسعنا لقيام الدولة وتطبيق القانون وتحاشي ان يضطر شبابنا الى دفع الثمن".

وشدد على أن "ثقافتنا صمود، ونحن مؤتمنون على تاريخ زاخر بالنضال في سبيل وطننا وشعبنا".