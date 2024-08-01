أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أن العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء الماضي الواقع فيه الثلاثين من تموز 2024 أدى في حصيلة نهائية إلى ارتقاء سبعة شهداء.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: سبعة شهداء الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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