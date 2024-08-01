الخطوط الجوية الكويتية: آخر رحلاتنا إلى بيروت ستكون الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، أن آخر رحلاتها إلى بيروت ستكون الأحد المقبل بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان.

ويأتي القرار، في ظل توتر الأوضاع في المنطقة على خلفية استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت مساء الثلاثاء الماضي في عملية أسفرت عن مقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وبعد عملية لبنان، أعلنت حركة حماس، عن مقتل رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية استهدفته في محل إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وألغت عدد من شركات الطيران العالمية، رحلاتها الجوية إلى لبنان وإسرائيل، في الآونة الأخيرة في ظل التصعيدات التي تشهدها المنطقة.