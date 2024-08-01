بعد حريق العتبة.. توجيهات عاجلة من وزير العمل بشأن مواجهة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة وزير العمل، ويضم في عضويته مُمثلين عن وزارات وجهات ذات صلة وأصحاب أعمال وعمال.

وأعلن "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، عن تشكيل لجان نوعية من المجلس الاستشاري؛ لوضع خطة عمل خلال الفترة المُقبلة يتم عرضها على المجلس في أول إجتماع له؛ لبدء تنفيذها بجميع المحافظات، تعتمد على مواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء وبعد حدوثها.

وأوضح وزير العمل، أنه تم الوضع في الاعتبار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي بقيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال؛ لضمان حماية المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

ووجه "الوزير"، بأهمية أن تتضمن الاستراتيجية المُقبلة تفعيل التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في المحافظات؛ حفاظًا على القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه، وأمراضه المهنية، علاوة على الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية، وكذلك إشراك الجهات ذات الصلة في تنفيذ تلك الخطة منهم أصحاب عمل وتجار من منطقة العتبة والموسكي على إثر بعض الأحداث التي حدثت مؤخرًا.

وثَمّن الوزير، جهود اتحاد الصناعات والغرف التجارية في التفاعل والمُشاركة في هذا الملف، مُشيرًا إلى أنه على الجميع التمسك بمبدأ الوقاية خيرٌ من العلاج.