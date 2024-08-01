الوداع الأخير.. أبناء هنيّة يزفّون والدهم الشهيد إلى مثواه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في نظرة أخيرة، ظهر أبناء رئيس المكتب السياسي الراحل إسماعيل هنية أثناء وداع والدهم خلال مراسم تشييع جثمانه في العاصمة طهران قبل نقله إلى الدوحة، اليوم الخميس.

وكان آلاف الإيرانيين احتشدوا، صباح اليوم، خلال مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.

وانطلقت مراسم تشييع الجنازة في وقت سابق من اليوم، إذ تقدم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صفوف المصلين ليؤمهم في صلاة الجنازة.

وأعلنت حركة حماس، أمس الأربعاء، استشهاد هنية في عملية اغتيال استهدفته بمحل إقامته في طهران.