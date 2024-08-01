شكرا لقرائتكم خبر عن "إيد واحدة" من أجل الخير.. تعرف على جهود الحملة لتعزيز التكافل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت حملة "ايد واحدة" فى كافة محافظات الجمهورية وتأتى أنشطتها انسجامًا مع أهداف التحالف الوطنى فى تعزيز التكافل الاجتماعى ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ففى خلال 24 ساعة فقط تعددت الأنشطة حيث نظمت مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطنى، معارض للملابس بمركزى دشنا وقنا. وقد شارك فى تنظيم هذه المعارض أكثر من 70 متطوعًا من المؤسسة، واستفاد منهما أكثر من 1200 مستفيد.



وقد لاقت هذه المعارض استحسانًا كبيرًا من الأهالى والمتطوعين على حد سواء، حيث ساهمت فى توفير الملابس المناسبة لعدد كبير من الأسر.



يذكر أن مؤسسة صناع الحياة بمحافظة قنا تضم أكثر من 400 متطوع يعملون بجد وإخلاص على تنفيذ العديد من الأنشطة التطوعية، والتى تشمل القوافل الطبية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ووصلات المياه، ومشروعات التوعية الصحية، ومحو الأمية، وغيرها من المبادرات التى تساهم فى تحسين جودة حياة المجتمع.

كما قامت مؤسسة أبو هشيمة الخير تنفيذًا لحملة "إيد واحدة" وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتوزيع ألف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بنى سويف.

وضمن جهود حملة "ايد وحدة"، وتحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، نظمت مؤسسة صناع الخير اصطفاف شاحنات المواد الغذائية أمام ديوان عام محافظة البحيرة وسط إشادة كبير من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بجهود التحالف فى دعم الشرائح الأولى بالرعاية.



وانطلق فرق عمل صناع الخير والمتطوعين إلى القرى الأشد احتياجا لبدء التوزيع على الأسر فى منازلها بمدينة دمنهور ومنها إلى جميع أنحاء المحافظة، حيث تم استعراض اصطفاف شاحنات صناع الخير المحملة ب30 طن من المواد الغذائية واعطاء إشارة البدء لفرق عمل المؤسسة وفرق المتطوعين للانطلاق نحو القرى الأشد احتياجا فى أنحاء المحافظة للبدء فى التوزيع على الأسر المستهدفة فى منازلها.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وشهدت محافظ البحيرة اصطفاف شاحنات مؤسسة صناع الخير وتفقدت مكونات كرتونة المواد الغذائية واستمعت إلى شرح حول نوعيات المواد الغـذائية التى يتم توزيعها ومدى حرص صناع الخير على أن تكون المواد الغذائية الموزعة ذات جودة عالية وأن تشتمل على الأصناف الغذائية الأكثر أهمية للأسرة المصرية، كما استمعت إلى شرح وافى حول طبيعة "حملة ايد واحدة" وإسهامات صناع الخير فى المبادرة بشكل خاص وفى دعم الشرائح الاولى بالرعاية فى أنحاء البحيرة بشكل عام.



وأشادت الدكتورة جاكلين عازر دور صناع الخير عضو التحالف الوطنى فى تنفيذ أهداف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية فى مواجهة التحديات الاقتصادية وما تقدمه المؤسسة من خدمات تنموية مستدامة ومتنوعة ما بين التمكين الاقتصادى وإعادة الإعمار والاهتمام بالقطاع التعليمى فضلا عن الخدمات الطبية الرائدة.

كما أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قافلة بيطرية مجانية بقرية شكشوك بالفيوم فى إطار حملة "إيد واحدة" بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالفيوم.

استهدفت القافلة فحص وعلاج نحو 400 رأس من المواشى بالقرية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين مستوى المعيشة لأهالى القرية. كما تم تنظيم لقاءات توعوية للمزارعين حول أفضل الممارسات فى مجال تربية المواشى والوقاية من الأمراض.

وتأتى هذه القافلة فى إطار حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على دعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، ومساهمة فى تحقيق أهداف الحملة الوطنية "إيد واحدة" إلى تعزيز التكاتف المجتمعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

فيما نفذت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قافلة طبية مجانية متخصصة فى فحص أمراض العيون بمنطقة البساتين.

واستهدفت القافلة، التى تأتى ضمن حملة "إيد واحدة"، تقديم الرعاية الصحية اللازمة لسكان المنطقة، حيث تم فحص [215] مواطن. وقد أسفرت هذه الجهود عن صرف العلاج اللازم ونظارات طبية لـ [153] حالة، بالإضافة إلى توجيه [45] حالة لإجراء عمليات جراحية.

وتأتى هذه القافلة تتويجًا لجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المستمرة فى تقديم الخدمات الصحية للمجتمعة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. ونؤكد على أهمية الشراكات المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

وتهدف هذه الحملة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كأهل هذه الأسر وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك انطلاقًا من إيمان التحالف الوطنى بأهمية التكاتف المجتمعى ومد يد العون للجميع، كما تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية فى مجال العمل الأهلى، وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة، وتشجيع المبادرات التطوعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.