سلام وضع إكليلًا من الزهر في مرفأ بيروت: نأمل أن تأخذ العدالة مجراها وتنجلي الحقيقة

وضع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إكليلًا من الزّهر في مرفأ بيروت، على أرواح ضحايا انفجار الرّابع من آب، ومن بينهم ضحايا الاهراء السبعة، معزّيًا أهالي الضّحايا ومتمنّيًا الشّفاء التّام للجرحى، مع الإمل بإعادة بناء الاهراء.

وتمنّى أن "تتحقّق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، ونحن نكرّر دائمًا أنّ العدالة المتأخّرة هي "لا عدالة"، مشيرًا إلى أنّ "احترامًا منّا لأرواح الشّهداء وللتّضحيات الّتي بُذلت على الأرض وللأرواح الّتي افتدت الوطن". وأعرب عن أمله في أن "تاخذ العدالة مجراها، وأن يحصل أصحاب الحق على حقوقهم وأن تنجلي الحقيقة، وهذا أقل أمر يجب أن يحصل".

وتمنّى سلام "الصّبر لذوي شهداء وضحايا انفجار المرفأ، ونحن إلى جانبكم. ومن المؤسف أنّني لم أشهد على هذا الحادث الأليم ولكنّنا عشنا الألم"، موجّهًا رسالةً إلى المعنيّين "للتحرّك الفوري في هذا الملف، وإحقاق الحق لكي ترتاح نفوس الشّهداء".