بدء مراسم تشييع القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت

بدأت مراسم تشييع القيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر وتقبّل التعازي، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد أن قضى في عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدى إلى استشهاد 7 أشخاص بينهم طفلة وطفل وفق الحصيلة النهائية لوزارة الصحة اللبنانية.

ويُشار إلى أنّ حزب الله أعلن أمس أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيعلن موقف موقف حزب الله من العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد مراسم التشييع في وقت لاحق من اليوم.

وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أمس الأربعاء، وسقوط القيادي فؤاد شكر الثلاثاء في العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت.