معهد البحوث الصناعية أصدر تقريره عن اعمال تقييم المطابقة عن شهر تموز

أعلن معهد البحوث الصناعية، في بيان، عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر تموز 2024.

وجاء فيها:

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 3.559 بيان جمركي

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment): 22 بيان جمركي

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 1.051 بيان جمركي

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية): 428 بيان جمركي

- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 2.058 بيان جمركي

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.151: بيان جمركي

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 76 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (4)، منظفات (1)، اجهزة طاقة (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (65)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (3)، زيت هيدروليك (1) اجهزة وادوات تلحيم (1).

ويشار إلى أن البيانات غير المطابقة هي نوعان، البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتجأو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 70 بيان جمركي، والبيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 6 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 36 قطعة – الصين – مرفأ بيروت /مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 50 قطعة - المانيا – مرفأ بيروت/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 180 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 197 قطعة - المانيا – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جائت اقل من الحد الادنى 2.4% - 24900 كغ - تركيا – مرفأ بيروت/زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 390 ونسبة اللزوجة 50.6 - 600 غالون – العراق - مرفأ طرابلس.