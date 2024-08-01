أردوغان للبابا فرنسيس: اغتيال هنية والهجوم على لبنان أظهرا أن إسرائيل تشكل تهديدًا للمنطقة

أكّد الرئيس التركي أردوغان، في كلام وجهه للبابا فرانسيس، أنّ "تحدي القيم الدينية والترويج للانحراف في الألعاب الأولمبية في باريس يدق ناقوس الخطر للانهيار الأخلاقي"، مشددًا على "ضرورة التحرك كتحالف إنساني قبل فوات الأوان لكي يعم السلام المسلمين والمسيحيين في فلسطين".
ولفت، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول، إلى أنّ "اغتيال رئيس المكتب السياسي في حماس إسماعيل هنية والهجوم على لبنان أظهرا أن إسرائيل تشكل تهديدًا للمنطقة والعالم والإنسانية".
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