30 قتيلًا و35 مفقودًا جراء أمطار غزيرة في الصين

أفاد التلفزيون الصيني الرسمي بأن الامطار الغزيرة التي شهدتها الصين الاثنين نتيجة الإعصار غايمي خلفت 30 قتيلا على الأقل و35 مفقودا في قرية بوسط البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن منطقة زيكتشينغ الواقعة على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غرب بكين، شهدت هطول أمطار قياسية في مطلع الأسبوع حيث تم تسجيل 645 ملم من الأمطار محليا خلال 24 ساعة.

وقطعت قرية ملحقة بمدينة زيكتشينغ عن العالم موقتا بدون امكانية الوصول الى الاتصالات او شبكة الطرق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن السلطات أرسلت بشكل طارىء أكثر من خمسة آلاف رجل انقاذ فيما تم اخلاء 11 الف منزل.

وكانت آخر حصيلة تعود الى الثلاثاء تشير الى سقوط أربعة قتلى وثلاثة مفقودين.

وتشهد الصين صيفا يترافق مع ظواهر مناخية شديدة مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات، لكن أيضا درجات حرارة غير عادية محليا.