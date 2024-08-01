"قناة 12 الإسرائيلية": نتانياهو سيجتمع اليوم بلابيد لإحاطته بالتطورات الأمنية

أفادت قناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيجتمع اليوم برئيس المعارضة يائير لابيد لإحاطته بالتطورات الأمنية".

وكان قد أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأنّ "الجيش الإسرائيلي ألغى إجازات الجنود بالوحدات القتالية ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران وحزب الله".

ويشار إلى أنّ "حزب الله" أعلن أمس أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيعلن الموقف من العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى إلى سقوط القيادي الكبير فؤاد شكر، بعد مراسم تشييع في وقت لاحق من يوم الخميس.

وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر، قوله إنّ "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن نقل رسائل إلى إيران وحزب الله اللبناني"، بعد اغتيال إسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل والقائد فؤاد شكر.