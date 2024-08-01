الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لأي سيناريو وستتعامل مع أي تهديد

أشار متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إلى أنّ "إسرائيل مستعدة لأي سيناريو وستتعامل مع أي تهديد وكل من يهاجمنا سيدفع الثمن".

وزعم أنّ "حركة حماس تواصل رفض أي اتفاق وتغيير الشروط وتقديم مطالب غير منطقية"، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أمس الأربعاء وسقوط القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر الثلاثاء في عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأنّ "الجيش الإسرائيلي ألغى إجازات الجنود بالوحدات القتالية ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران وحزب الله".

ويشار إلى أنّ حزب الله أعلن أمس أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيعلن الموقف من العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى إلى سقوط القيادي الكبير فؤاد شكر، بعد مراسم تشييع في وقت لاحق من يوم الخميس.