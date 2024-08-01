الصفدي: لا يجوز أن نسمح للأجندة الإسرائيلية المتطرفة بأن تدفع المنطقة نحو مزيد من الدمار

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه "لا يجوز أن نسمح للأجندة الإسرائيلية المتطرفة بأن تدفع المنطقة نحو مزيد من الدمار".
كذلك شدد الصفدي، على أنه "لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقائية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي".
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