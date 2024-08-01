عزت الرشق يدعو لصلاة الغائب على روح هنية بجميع المساجد غدا الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - دعى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي في حماس، لصلاة الغائب على روح المجاهد القائد إسماعيل هنية، في كل المساجد غد الجمعة، والتنديد بجريمة الاغتيال ورفض الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال عزت الرشق في بيان عبر حسابه:

يا جماهير شعبنا الفلسطيني الأبي، ويا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، ندعوكم في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غداً بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء، ولتنطلق مسيرات الغضب الهادر من كل مسجد، تنديداً بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك.

كما ندعو جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية المحتلة لجعل غد الجمعة، يوم غضبٍ عارم في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسنادٍ لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة، وتأكيدٍ على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك.