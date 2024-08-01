اخبار العالم

الشعب الإيراني يودع إسماعيل هنية.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - شيع الشعب الإيراني صباح اليوم الخميس في العاصمة الإيرانية طهران،  جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية. 

 وانطلقت مراسم التشييع في جامعة طهران عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي. وعند الساعة الثامنة والنصف صلى المرشد الإيراني علي خامنئي على جثمان هنية، فيما تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الراحل وأعلامًا فلسطينية في وسط العاصمة.

 

 وفي وقت سابق، أعلنت "حماس" عن إقامة مراسم تشييع رسمية وشعبية لهنية في طهران، ثم نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة عصرًا.

 ومن المنتظر أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، حيث سيتم دفنه في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا