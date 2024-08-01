الشعب الإيراني يودع إسماعيل هنية.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - شيع الشعب الإيراني صباح اليوم الخميس في العاصمة الإيرانية طهران، جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وانطلقت مراسم التشييع في جامعة طهران عند الساعة الثامنة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي. وعند الساعة الثامنة والنصف صلى المرشد الإيراني علي خامنئي على جثمان هنية، فيما تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الراحل وأعلامًا فلسطينية في وسط العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلنت "حماس" عن إقامة مراسم تشييع رسمية وشعبية لهنية في طهران، ثم نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة عصرًا.

ومن المنتظر أن تُقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، حيث سيتم دفنه في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.