مولدوفا تطرد دبلوماسيا روسيا بعد اعتقال شخصين بتهمة الخيانة العظمى

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

طردت مولدوفا، الدولة الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا والتي تسعى بخطى حثيثة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس ، دبلوماسيا روسيا.

وأعلنت السلطات في العاصمة تشيسيناو في بيان أن وزارة الخارجية في مولدوفا استدعت السفير الروسي ، أوليج فاسنيتسوف وأبلغته بشكل شخصي بالقرار.

وأضاف البيان أن موظف السفارة الروسية قام بأنشطة لا تتفق مع الوضع الدبلوماسي.

يشار إلى أنه في وقت سابق ، ترددت أنباء عن تجنيد دبلوماسي روسي لموظف في البرلمان المولدوفي وآخر في هيئة حرس الحدود.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أنه تم اعتقال الموظفين المولدوفيين بشكل مؤقت، علاوة على القيام بتفتيش غرف في البرلمان.

وقالت وزارة الخارجية إنه تجري حاليا تحقيقات مع الرجلين بتهمة الخيانة العظمى والتآمر ضد مولدوفا ، وأضافت أن محاولات تجنيدهما تمت في عام 2023.

وقد رفضت السفارة الروسية هذه الادعاءات.

يشار إلى أن مولدوفا طردت 45 دبلوماسيا روسيا في عام 2023 لاتهامهم بالتجسس.

كما يشار إلى أن روسيا تعادي التوجه نحو الغرب للبلاد التي تقودها الرئيسة مايا ساندو.