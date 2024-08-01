مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم بين سيارة ودراجة نارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع في دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

الحادث نجم عن اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بدراجة نارية "تروسيكل" نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

أسفر التصادم عن وفاة كل من عمر محمد عبدالحكيم (15 عامًا) وإبراهيم فتحي فرج (19 عامًا)، وإصابة طارق اليمني عبده (18 عامًا) ورمضان سعيد رمضان (29 عامًا)، وجميعهم كانوا على متن الدراجة النارية.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد. جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.