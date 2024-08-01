"قطعوا أصابعه وكسروا رجله".. أول بيان من الداخلية في واقعة أحد نوادي الجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) بإصابة شقيقه (طالب- مقيم بذات الدائرة) ببتر بأصابع اليد وكسر بالساق وجروح متفرقة بالجسم "قُدم تقرير طبي بذلك".

حيث أفاد بأنه عقب خروج شقيقه من أحد النوادي وسيره وأصدقائه بدائرة القسم، فوجئا بمجهولان قاما باستيقاف المصاب والتنمر عليه مما أثار حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعديا عليه خلالها المذكوران بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليه ولاذا بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبان- مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة .. وأرشدا عن السلاح الأبيض المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.