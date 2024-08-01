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راح السند في أسعد يوم.. وفاة أب بعد ليلة زفاف ابنته بالمحلة الكبرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مأساة حيث توفي الأب محمود أبو العزم في نفس يوم فرح ابنته، مما حول الفرح إلى مأتم وساد الحزن بين الأهالي.

أفاد أحد أقارب المتوفى بأنه تعرض لوعكة صحية بعد ليلة زفاف ابنته، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث توفي نتيجة هبوط في الدورة الدموية وضيق تنفس وتوقف في عضلة القلب. تحول الفرح إلى مأتم، وأصيب الأهل بحالة من الحزن الشديد لفراقه.

وأضاف أحد أقارب المتوفى أنه قام بتقديم التهنئة لابنته واحتضنها لفترة طويلة ليبارك لها على الزواج، مما زاد من حزن الأهل، حيث لم يكن أحد يتوقع أن يكون هذا اللقاء هو الوداع الأخير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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