بو حبيب استقبل سفير مصر: لا مفر من تطبيق الـ1701 وأي خيار عسكري غير محسوب يجر المنطقة كلها إلى حرب شاملة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب السفير المصري علاء موسى. وخلال اللقاء، تم البحث في "التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة، ومخاطر استمرار إسرائيل في سياستها العدوانية على الأمن والسلم الإقليميين".

وأكد بو حبيب أن "لا مفر من تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرار مجلس الأمن 1701 لضمان الأمن والسلم"، محذرا من أن "أي خيار عسكري غير محسوب من شأنه أن يجر المنطقة كلها الى حرب شاملة".

وشكر بو حبيب لموسى "وقوف مصر بجانب لبنان في هذه الظروف الصعبة"، مثمنا "عدم إصدار مصر تعليمات لرعاياها بمغادرة لبنان، مما يعد دليلا واضحا على الدعم الكبير الذي توليه مصر للبنان وشعبه".

وتناول اللقاء أيضا الزيارة المرتقبة لبو حبيب للقاهرة لتهنئة نظيره المصري بدر عبد العاطي بتوليه منصبه.