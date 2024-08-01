نتانياهو تعليقا على التهديدات: إسرائيل مستعدة لأي سيناريو دفاعا أو هجوما

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أن اسرائيل في "مستوى عال جدا" من الاستعداد لاي سيناريو سواء "دفاعي او هجومي"، بعدما تلقت تهديدات بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.
واوضح نتانياهو في بيان، إن "اسرائيل في مستوى عال جدا من الاستعداد لاي سيناريو، سواء دفاعي او هجومي. سيترتب على أي اعتداء علينا ثمن باهظ جدا، اولئك الذين يهاجموننا، سنهاجمهم ردا على ذلك".
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