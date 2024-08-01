الرئاسة التركية: تبادل 26 سجينًا بين روسيا وعدة دول غربية في أنقرة

أعلنت الرئاسة التركية أن تركيا نسقت في أنقرة عملية تبادل 26 سجينا بين روسيا وعدة دول غربية، بينهم الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر البحرية السابق بول ويلان. واوضحت الرئاسة التركية في بيان، إن "وكالة الاستخبارات التركية نفذت في أنقرة عملية تبادل السجناء الأكبر في الآونة الأخيرة وشملت تبادل 26 شخصا كانوا في سجون سبع دول مختلفة (الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنروج وروسيا وبيلاروس)"، موضحة أن سبع طائرات شاركت في نقل السجناء.

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