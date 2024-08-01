إعلام كوري جنوبي: فيضانات في كوريا الشمالية ربما أودت بحياة 1500 شخص

أعلنت وسائل إعلام رسمية كوريا الجنوبية، أن "كوريا الشمالية ربما تكبدت خسائر فادحة في الأرواح بعد أمطار غزيرة مؤخرا"، كاشفةً أن "ما يصل إلى 1500 شخص ربما لقوا حتفهم"، في حين لم تتحدّث السلطات الكورية الشمالية عن وقوع ضحايا.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "أجزاء من شمال البلاد قريبة من الحدود مع الصين، تضررت بشدة مؤخرًا من فيضانات وأمطار غزيرة".

وأظهرت مقاطع فيديو الزعيم كيم جونغ أون هذا الأسبوع عابرا مناطق غمرتها الفيضانات في قارب مطاطي أثناء إشرافه على عمليات إنقاذ تشارك فيها مروحيات عسكرية لنقل سكان إلى مكان آمن.

من جهتها، قدرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية التي تقيّم الأضرار أن تكون "الأمطار الغزيرة تسببت بعدد كبير من الضحايا"، حسبما صرح مسؤول للصحافة.

وأضاف المسؤول أن "تحليل صور الأقمار الاصطناعية أظهر أن مقاطعتين قريبتين من الحدود مع الصين غمرتهما المياه على الأرجح".