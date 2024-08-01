ميدفيديف: الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ديمتري ميدفيديف، أن "الحرب الشاملة في الشرق الأوسط هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام هش بالمنطقة". أشار ميدفيديف، في تصريح له، إلى أن "العقدة في الشرق الأوسط باتت تضيق تدريجيا، ويؤسفني فقدان أرواح بريئة، إنهم مجرد رهائن لدولة مثيرة للاشمئزاز: الولايات المتحدة".

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