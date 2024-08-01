وزير الاتصالات يبحث مع شركات صينية بمجال تصنيع الهواتف توسعاتهم بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شيه شياو لين نائب الرئيس الأول والمؤسس المشارك لشركة فيفو VIVO وعدد من قيادات الشركة بالاضافة الى لقاء قيادات عدد من شركات الصناعات المغذية لصناعة الهواتف المحمولة، فى مدينة شينزن.

تناول اللقاء استعراض أنشطة شركة فيفو VIVO فى مصر لتصنيع الهواتف المحمولة، ومناقشة سبل التوسع فى عمليات التصنيع المحلى بمصر والتصدير إلى الأسواق الإقليمية وتعميق التصنيع المحلي في ضوء الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة في إطار استراتيجية مبادرة مصر تصنع الالكترونيات.

كما عقد طلعت اجتماعا مع جيروم كيان الرئيس التنفيذى لمجموعة هينج تونج Hengtong وعدد من قيادات المجموعة؛ ناقش الاجتماع خطط المجموعة لتوسعة أنشطتها بمصر فى مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية وزيادة استثماراتها في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية فى التخصصات المتعلقة بشبكات الألياف الضوئية من خلال التعاون مع المعهد القومى للاتصالات.

حضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد الفوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات.

كذلك اجتمع وزير الاتصالات مع زهو زوجزهنج المدير العام، ونائب الرئيس للتصنيع لشركة ترانشن Transsion المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر وتحفيز الشركات على التصنيع المحلى بمصر، كما تم مناقشة سبل استفادة الشركة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة للتوسع في عمليات تصنيع الهواتف المحمولة بمصر.

حضر اللقاءات المهندس ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة الصين للمشاركة فى فعاليات منتدى التعاون الرقمى الصينى الأفريقى Forum on China - Africa Digital Cooperation حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الختامية للمنتدى حول رؤية مصر لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي في مجال الاقتصاد الرقمي، وأوجه التعاون المصري الأفريقي ذات الصلة بموضوعات المنتدى، كما شملت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من مسؤولي شركات صينية فى مدينتي بكين وشنزن تم خلالها مناقشة فرص التعاون والاستثمار فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية وتصميم وصناعة الإلكترونيات.