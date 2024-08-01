أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة زبقين ومنطقة وادي حسن عند أطراف طيرحرفا ومجدل زون في جنوب لبنان". كذلك أفاد المراسل، عن "طيران إسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعات فوق عدة مناطق في الجنوب".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جدار الصوت على دفعات في أجواء الجنوب وقصف مدفعي على أطراف بلدة زبقين ووادي حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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