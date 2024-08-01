وزارة الصحة في حصيلة أولية لغارة شمع: 3 شهداء و5 جرحى

اشارت وزارة الصحة العامة في بيان، الى أنه "في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على بلدة شمع، سقط ثلاثة شهداء وجرح خمسة أشخاص وسط توقعات بارتفاع الحصيلة حيث تعمل فرق الاسعاف على رفع اشلاء من المكان الذي إستهدفته الغارة".

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